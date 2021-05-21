Hadsiz benzetmeye tazminat davası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı hadsiz benzetmeden dolayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde Akşener'in, Başkan Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal edici mahiyette ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğuna dikkat çekilerek, Erdoğan'ın, Müslümanlara ve Müslümanların kutsal mekanlarına yönelik yapılan saldırılara, haksız uygulamalara karşı çıkan ve mücadele veren tek lider olduğu vurgulandı.



ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ KÜLLİYE'DE

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beşiktaş JK yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. Erdoğan, ziyaretin ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcular ve teknik heyet ile fotoğraf çektirdi.



MAZLUMLARIN TAKDİRİNİ ALDI

Dilekçede şu ifadeler kullanıldı: "İsrail zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan farkındalığın mimarlarının başında Sayın Cumhurbaşkanımız gelmektedir.

Kendisinin dış politikaya dair vizyonu ve Müslüman coğrafyalardaki işgal ve katliam girişimlerine karşı emsalsiz direnişi, Filistin halkı gibi tüm mazlumlarca takdir edilmektedir. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanımızın adalet ve hakkaniyete dayalı insani duruşunun tam karşısında bir siyasi figür olarak bulunmaktadır. Bu figür, tüm İslam coğrafyasında olduğu gibi ülkemizde de çocukları dahi ayırmaksızın sivilleri katleden, insanların yerleşim yerlerine zorla el koyan, işgalci politikalar takip eden, İslam ve insanlık düşmanı biri olarak bilinmektedir." Erdoğan'ın, Netanyahu'ya benzetilmesinin hakaret kastıyla yapıldığı ifade edilen dava dilekçesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Medeni Kanun'un ilgili hükümleri, AİHM, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararları dikkate alındığında, Akşener'in, ifade özgürlüğünün sınırlarını ihlal ettiği kaydedildi.

Dilekçede, 250 bin lira manevi tazminat talebinde bulunuldu.



MAN ADASI DAVASINDA KILIÇDAROĞLU'NA ŞOK

MAN adası belgelerine ilişkin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan ve yakınlarına yönelik iddiaları üzerine istinafın bozduğu ve yerel mahkemeye geri gönderdiği davadan karar çıktı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun 142 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.



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