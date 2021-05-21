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Haberler Politika HSK seçiminde uzlaşı sağlandı

HSK seçiminde uzlaşı sağlandı

HSK seçiminde uzlaşı sağlandı

21.5.2021

MECLİS, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na TBMM tarafından seçilecek 7 üyenin ismi üzerine uzlaşı sağladı. Kurul'un 7 üyesinden 4'ü Cumhur ittifakını temsil eden AK Parti ve MHP kontenjanından 3 üyesi ise Millet İttifakı'nın ortakları CHP ve İYİ Parti kontenjanından belirlenecek. Uzlaşmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Demokratik olgunlukla ve çoğulcu bir anlayışla HSK üyelerinin seçim sürecinin devam ettirilmesi ülkemiz için son derece önemli ve değerlidir" dedi.

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