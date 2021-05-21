Meclis’te Filistin Komisyonu kuruldu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs ve abluka altındaki Gazze'de yaşayanlar ile Filistinlilere uyguladığı saldırıları görüştü. Görüşmede komisyon bünyesinde, Filistin'de yaşanan vahşette insan hakları ihlallerinin incelenmesi için Alt Komisyon kurulmasına karar verildi.

Komisyon Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "ABD ve AB ülkeleri İsrail saldırganlığına destek vermeye devam ediyor. Biz İsrail'in sınır tanımayan saldırganlığını şiddetle kınıyor ve buna asla rıza göstermeyeceğimizi tüm dünyaya haykırıyoruz" dedi.