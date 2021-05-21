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Haberler Politika Terör örgütünün kirli yüzü BM raporunda

Terör örgütünün kirli yüzü BM raporunda

Terör örgütünün kirli yüzü BM raporunda

21.5.2021

TERÖR örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de çocukları savaştırmaya ve kullanmaya devam ettiği bir kez daha ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler raporuna göre örgüt, 2019'da "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması" için BM ile yaptığı anlaşmanın ardından 23'ü 15 yaş altı 149 çocuğu savaşçı olarak kullandı.
YPG, 2018-2020 yıllarında 318 çocuğu, örgütün kadın kolu YPJ ise 99 çocuğu alıkoyarak savaştırdı.

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