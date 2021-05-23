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Haberler Politika Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım sosyal medyadaki iddialara sert cevap verdi

Son dakika: Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili sosyal medyadaki iddialara sert cevap verdi

Son dakika... Genel Başkanvekili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, 'in iddiasına 'Bu kesinlikle iftiradır, yalandır. Şiddetle reddediyoruz." dedi. Binali Yıldırım, "Çamur atanın önce kendi elleri kirlenir" açıklamasını yaptı.

23.05.2021, 20:29 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021, 20:31

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Binasında açıklama yaptı.

"KESİNLİKLE İFTİRA"

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına yanıt veren Binali Yıldırım, "İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir, tümüyle reddediyoruz." dedi.

Binali Yıldırım, "Çamur atanın önce kendi elleri kirlenir" açıklamasını yaptı.

Yıldırım, "Oğlum Venezuela'ya gitmiştir ve beraberinde koronavirüs ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır" ifadelerini kullandı.

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