‘Başkan Erdoğan giderse Suriye gibi oluruz’

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de çözüm sürecine ilişkin konuşan Sayan, Millet İttifakı'nın HDP ile işbirliği yapıp Kürtlerin oyunu almaya çalıştığını belirterek "Biz PKK ile HDP ile masaya oturmayız. Onlar Kürtleri temsil etmiyor" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin başından gitmesi halinde ülkenin Suriye'ye döneceğini de söyleyen Sayan, "Bugünkü şartlarda konuşuyorum. Eğer Başkan Erdoğan giderse, biz Suriye olacağız. Amaç da bunun üzerine kurulmuş. İktidar kimsenin umurunda değil" ifadelerini kullandı.



CHP'Yİ PARTNER SEÇTİLER

2010'da CHP'ye operasyon yapılması ile Erdoğan'ın paralel yapının farkına vardığını kaydeden Sayan, "Birileri CHP'yi partner olarak seçip, Erdoğan'ı da yıpratıp Türkiye'yi Suriye'ye benzetmeye çalışacaktı. Ama Allah'ın da bir hesabı vardı.

Allah Erdoğan'a yardım etti. 15 Temmuz, MİT kumpası bunların hepsi birer oyun. Amaç Erdoğan'ı gönderip, Türkiye'yi Suriye'ye çevirmektir" dedi.