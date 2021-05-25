Külliye’de SİHA zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı ağırladı. Konuk Cumhurbaşkanı Duda'nın içinde bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Duda'ya protokol kapısına kadar eşlik etti. Başkan Erdoğan, Duda'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Duda'nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.



TÜRKÇE SELAM VERDİ

Duda, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Duda, merdivenlerde Türkiye ve Polonya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Duda, heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katıldı ve ortak basın toplantısı düzenledi.





TAM KADRO KATILIM

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.



'TİCARET HACMİ 10 MİLYAR DOLAR OLACAK'

YAPILAN görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Duda basın mensuplarının karşısına geçti. İkili anlaşmaların imzalandığı törende konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayiinde kat ettiği mesafeden bahsederek, "Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekle kalmadık, aynı zamanda bu alanda ülkemizi devler ligine taşıdık" dedi. Polonya-Türkiye arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştırmayı kararlaştırdıklarını da aktaran Erdoğan, "Şu an 6,5 milyar dolar civarında. Görüşmemizde bu ticaret hacmini kesinlikle 10 milyar dolara ulaştırma kararlığımızı gösterdik" diye konuştu.