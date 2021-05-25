Türk SİHA’ları için 7 ülke sıraya girdi

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Libya, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılırken; Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Fas, Malezya, Kazakistan ve Pakistan ise bu sistemlere yoğun bir ilgi gösteriyor. Suriye ve Kuzey Irak'taki terörle mücadele operasyonlarına önemli katkı sağlamanın yanı sıra, Libya ve Karabağ zaferinde 'denge değiştirici vurucu güç' olarak öne çıkan Bayraktar TB2'nin yakın zamanda Polonya silahlı kuvvetlerinin envanterine girmesi bekleniyor.

2000'li yıllarda ABD yapımı Predator ve Repaer SİHA'larının Türkiye'ye satışına ABD Kongresi'nden izin çıkmaması üzerine Ankara, kendi SİHA'larını geliştirme sürecini hızlandırdı. Bugün Türkiye'de kullanımda çok sayıda yerli İHA ve SİHA bulunuyor.



FİYAT, MALİYET VE ETKİNLİK

Savunma uzmanlarına göre, milli SİHA'lara birçok ülkenin ilgi göstermesinin nedenlerinin başında fiyat, maliyet, etkinlik ve performans ile sahadaki başarı yer alıyor. Uzmanlar, Karabağ, Libya ve Suriye gibi çatışma sahalarında kendini kanıtlayan yerli sistemlerin, asimetrik unsurlara karşı mücadelede ABD SİHA'larına göre daha başarılı olduğu ve daha ucuza yapabilme kabiliyetinde olduğunu vurguluyor. Keşif ve gözetleme, istihbarat sağlama gibi TSK ve güvenlik güçlerine kolaylık sağlayan insansız hava araçları, taarruz amaçlı da kullanıyor.