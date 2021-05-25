Yeni seçim kanunu MYK gündemine geliyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın başkanlığındaki komisyonun çalışmasını yürüttüğü Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler yasalarında değişiklik öngören taslak metni ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni daha da güçlendirecek olan taslakta yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 7 olması öngörülüyor. İttifaklar için de baraj olması konuları da MYK'da netleştirilecek.

Taslak metinde her seçim çevresine 5 veya 7 milletvekili düşecek şekilde daraltılmış bölge modeli düşünülüyor. Buna göre 2018'de illerin milletvekili sayılarına göre yapılan hesaplamada, şu anda 87 olan seçim bölgesi, 5 milletvekiline bir bölge olması halinde 131 seçim bölgesine, 7 milletvekili olduğunda ise 124 seçim bölgesine yükselmiş olacak.



HAZİNE YARDIMI ŞARTLARI DEĞİŞİYOR

SİYASİ partilere hazine yardımı da artık koşullara bağlanacak. Milletvekili seçimlerinde en az yüzde 3 oy şartının da yüzde 5-7'ye yükseltilmesi gündemde. AK Parti çalışmasını tamamladıktan sonra MHP ile paylaşacak. Cumhur İttifakı çalışmaya son şeklini verdikten sonra teklif Meclis 'e sunulacak.