AK Partili başkanlar Yavaş’ı yerden yere vurdu

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısına canlı yayın krizi damga vurdu. AK Parti meclis üyeleri kürsü gaspı yaşandığını, konuşmalarının kesildiğini, kesintinin ise kasıtlı yapıldığını dile getirdi.

Akyurt ve Kahramankazan Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdikleri için ceza ile terbiye edilmeye çalışıldıklarını söyledi. Meclis toplantısından 1 gün sonra ilçelerine kesilen cezalara şaşırdıklarını ifade eden Başkan Hilal Ayık Ve Başkan Serhat Oğuz, ilçelerinin eksiklerini söylemenin bir bedeli olduğuna dikkat çekerek, "Meclis'te konuşmamızın karşılığı 304 bin liraymış" dediler.