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Haberler Politika “Amaçları Türkiye’nin itibarını lekelemektir”

“Amaçları Türkiye’nin itibarını lekelemektir”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısın-da konuştu. Ülke gündemine gelen video paylaşımlarına değinen Bahçeli, Türkiye'yi karanlık operasyonların hedef ülkesi haline getirmek için fırsat kollayanlara taviz verilmeyeceğini belirtti.

“Amaçları Türkiye’nin itibarını lekelemektir”

26.5.2021

Bahçeli, "Tür-kiye'nin çevresindeki sinsi kuşatma sertleşmekte. CHP bu pis senar-yonun alt yüklenicisi, üst figüranı-dır. Amaç Türkiye'nin uluslarara-sı camiada itibarını lekelemektir. Altı ay içinde başka bir Türkiye'nin görüleceğini söyleyen Kılıçdaroğ-lu kaosun bekçisidir. HDP derseniz Türkiye'nin kalbine hançer sokmak için tetikte bekleyen fitnedir" dedi.

'İP BAŞKANI PROVOKATÖR'

İP Genel Başkanı Meral Akşe-ner'in açıklamaları ve Rize ziya-retine ilişkin konuşan Bahçeli, "Asıl bizi düşündüren İP'in baş-kanı tarafından üstlenen provo-katörlük rolüdür. Sayın Cumhur-başkanı'nı katil Netenyahu'ya benzeten ve Siyonizme gülü-cükler saçan bu şahsın birkaç gün sonra Rize'yi ziyaret ederek müessif olaylara sebebiyet ver-mesi mercek altına yatırılmalı-dır. Tekraren uyarıyorum, oyun büyüktür, oyun kirlidir, oyun karanlıktır, çok boyutlu ve çok aktörlüdür. Türkiye'nin günde-mi video kayıtlarıyla rehin alına-maz" ifadelerini kullandı.

'SÜLEYMAN SOYLU YALNIZ DEĞİLDİR'
KONUŞMASINDA Süleyman Soylu'ya destek veren MHP lideri Bahçeli, "Terörle mücadelede destan yazan bir hükümetin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve İçişleri Bakanı'nın yalnız olmadığını özellikle ve önemle ifade ediyorum. Konu, devletimizin saygınlığı ve üzerinde titrediğimiz bekasıdır. Herkes yerini yurdunu bilmek zorundadır" dedi.

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