Filistin’in barışa hasret çocukları

Bir ülke düşünün... Nüfusu 10 milyon bile değil ancak dünya silah ticaretinde ilk sıralarda yer alıyor.

Bir ülke düşünün, adını haksız, hukuksuz ve orantısız bir savaşta masumların kanını dökerek duyuruyor. Ve bir ülke düşünün küçücük çocukları bile esir kampına çevirdiği ülkelerinde anne babalarının ölümleriyle yüzleşmek zorunda bırakıyor.



BÜYÜMEYE ÇALIŞIYORLAR

Hayata Filistin ya da İsrail'de başlamak dünyanın herhangi bir yerinde başlamaktan çok daha farklı... Filistinli çocuklar potansiyel birer suçlu muamelesi görüyorlar.

3 kutsal dinin merkezi Kudüs'te İsrail zulmü altında büyümeye çalışıyorlar. Tabii bir İsrail saldırısında ölmezlerse... İsrail, kurulduğu günden bu yana topraklarını gasp ettiği Filistinlileri katlediyor.



BALFOUR DEKLARASYONU

Osmanlı toprağı olan Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması için ilk girişimler 19.yy sonlarına doğru II. Abdülhamit zamanında olmuştur. Dünya Siyonist Örgütü Başkanı Theodor Herzl, Yahudilerin Filistin'e göç etmelerine izin verilmesine karşılık II.

Abdülhamid'e Osmanlı'nın dış borçlarını ödemeyi önermiş, ancak istediği cevabı alamamıştır. Buna rağmen Filistin'de izinsiz olarak Yahudi yerleşim yerlerinin kurulması artarak devam etmiştir. 1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour, 2 Kasım 1917'de Siyonist Federasyonu Başkanı'na gönderdiği mektupta, İngiltere'nin Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasını kabul ettiğini resmen bildirmiştir.

"Balfour Deklarasyonu" adını alan bu belge, Yahudi devleti kurulması konusunda dönüm noktası sayılıyor. Bu tarihten sonra Yahudiler, büyük kitleler halinde Filistin'e göç etmeye başladılar. Yahudiler, II. Dünya Savaşı sırasında da İsrail devleti kurmak için çalışmayı sürdürdüler. İsrail'in kuruluş tarihi olan 14 Mayıs 1948, Arap-İsrail savaşları ve Filistin sorununun resmi başlangıcı olarak görülebilir. Yahudilerin Filistin'in kendilerine vaat edilen kutsal topraklardan bir kısmı olduğunu ileri sürmeleri, bugüne kadar devam eden Filistin sorunu ve Arap-İsrail savaşlarının da temelinde yatan inanış.



HUZURLU GÜNLERİ BİTTİ

Yıllarca Osmanlı himayesinde barış içinde yaşayan Filistinlilerin huzurlu günleri de bu Yahudi istilasıyla yavaş yavaş bitiyor.

Ortadoğu'daki İsrail zulmü, yıllardır şiddeti giderek artarak devam ediyor. Ramazan ayından bu yana devam eden son saldırılarda da amacı sadece kutsal mekanları Mescid-i Aksa'da ibadet etmek olan Müslüman halk hedef alınıyor. Dünyaya Türkiye gibi az sayıda ülkenin servis ettiği görüntülerde silahsız masum siviller birer terörist gibi yerlerde sürüklenerek hukuksuzca gözaltına alınıyor. Üstelik İsrail'in birinci ağızlarından bu haksız işgal ve hukuksuz uygulamalar hak mücadelesi olarak duyuruluyor.

Saldırılar meşrulaştırılıyor.



AÇIK HAVA HAPİSHANESİ

İSRAİL yönetimi, dünyanın dikkatinin Gazze'deki insani felakete çevrildiği bir sırada, işgal altındaki Doğu Kudüs adeta bir açık hava cezaevine dönüştürdü. Mahallede yaşayan Filistinlileri uluslararası tepkiler nedeniyle zorla yerinden edemeyen işgalci yönetim, şimdi yoğun baskı, tehdit ve zorbalıkla tehcir hedefini yerine getirmeye çalışıyor.



ABD'NİN İSRAİL'E SİLAH DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

GAZZE'de 300'e yakın kişinin ölümüne yol açan saldırılar devam ederken, ABD'nin İsrail'e yönelik desteği de sürüyor. İsrail'e açık desteği ile bilinen Donald Trump'ın ardından yönetime gelen Joe Biden de Filistin'deki zulme bakışın değişmediğini gösterdi. Biden yönetimi, İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışını onayladı. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nden bir sözcü, Biden yönetiminin 5 Mayıs'ta kongreye İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satış kararı hakkında bilgi verdiğini belirtti.



BIDEN: BARIŞ OLMAYACAK

Biden, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesle ilgili açıklamasında ise İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tam desteğini bir kez daha duyurdu.

'Bana verdiği tüm sözleri tuttu' dediği Netanyahu hükümetinin saldırıları için, İsrail'e verdikleri güvenlik taahhütlerinde bir değişiklik olmayacağını vurgulayarak, "Bölge ülkeleri İsrail'in bağımsız Yahudi bir devlet olarak var olma hakkını tanıyana kadar barış olmayacak" dedi.



BU GÜLÜŞÜ SOLDURDULAR

İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybedenler arasındaki bu küçük kız çocuğunun gülümsemesini solduran eli kanlı katillere hesap sorulmuyor.





NETANYAHU MİLLETİNİN TARİHİNİ UNUTTU

FİLİSTİNLİLERİN mücadelesi sadece Türkiye tarafından savunulurken, İsrail'in haksız savaşı sadece ABD yönetiminden değil, dünyada silah satışıyla kandan beslenen birçok ülkenin iştahını kabartıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ise milletinin tarihini o kadar unutmuş ki kendilerine soykırım uygulayan Almanya'ya bile verdiği destekten dolayı teşekkürü ihmal etmiyor.



DİRENİŞİNİN SEMBOLÜ HANZALA

FİLİSTİN direnişinin sembolü Hanzala, aynı zamanda büyüyemeden hayata veda eden Filistinli çocukların da kısacık hayatlarında şahit oldukları acıları gözler önüne seriyor. Filistinli karikatürist Naci El Ali'nin kaleminden çıkan Hanzala karakteri, savaşın çocuklarının yaşadığı acıyı, zulmü, İslam dünyasının İsrail'in barbarca katliamlarına karşı sessizliğini ifade ediyor. Yüzünü hiç göremediğimiz Hanzala, hep 10 yaşında. Ve yalınayak terk ettiği vatan topraklarındaki işgal bittiği gün, yüzünü insanlığa dönmeyi bekliyor.

ZÜMRÜT YILMAZ