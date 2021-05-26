HSK’nın 7 üyesi TBMM’de belirlendi

HAKİM ve Savcılar Kurulu'na TBMM'nin göndereceği 7 üye için TBMM Genel Kurulu'nda seçim yapıldı.

5 milletvekilinden oluşan Tasnif Komisyonu'nun oluşturulduğu Genel Kurul'da, Ergün Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç HSK'ya üye olarak seçildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için 118 başvuru yapılmıştı. TBMM Genel Kurulu'na ise 21 adayın ismi gelmişti.



3 BİN 70 HAKİM VE SAVCININ YERİ DEĞİŞTİ

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, 3 bin 70 hakim ve savcıyı kapsayan Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesi'ni tamamladı. Kararnameye göre, adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Denizli, Aydın, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Kütahya'nın da aralarında bulunduğu 26 ile yeni başsavcı atandı.