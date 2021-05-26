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Haberler Politika Kılıçdaroğlu’nun koruma polislerine rüşvet gözaltısı

Kılıçdaroğlu’nun koruma polislerine rüşvet gözaltısı

'nın ilçesinde Ethem S'nin 10 yıl boyunca işlettiği ve sonrasında yıllık 400 bin avroya kiraya verdiği akaryakıt istasyonunun ruhsatı, kavşakta bulunması nedeniyle tarafından iptal edildi.

Kılıçdaroğlu’nun koruma polislerine rüşvet gözaltısı

26.5.2021

Bunun üzerine ruhsatı tekrar çıkarmak üzere başvuran ancak olumlu yanıt alamayan Ethem S, önce Halil Emre A. ile ardından Siraç, Zeydin ve Fırat U. ile görüştü.
Ruhsat sorununu çözmek için 1 milyon 250 bin lira rüşvet talep etti. Şüphelilere farklı tarihlerde 800 bin lira veren Ethem S, ruhsat yenilenmeyince kalan miktarı ödemeyi reddetti.
Bunun üzerine tehdit edilen Ethem S, Muğla Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne giderek şikayetçi oldu.



ŞİDDET DE UYGULAMIŞ
Yapılan çalışmalarda Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli olan ve aynı zamanda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibinde de yer alan polis memurları Ercan Ü. ve Bülent İ'nin, Ankara'daki bürokratlar aracılığıyla ruhsat sorununu gidermeye çalıştığı ve karşılığında maddi menfaat sağladığı tespit edildi.
Ayrıca Ercan Ü'nün Muğla'da bazı kişilere şiddet uygulayarak "parayı tahsil etmeleri" konusunda talimat verdiği de belirlendi.
Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, söz konusu polis memurlarının açığa alındığı öğrenildi.

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