Maket uçak saldırısında gereken cevap verildi

TERÖR Örgütü PKK, TSK'nın başarılı operasyonları ile bitme noktasına geldi. sözde üst düzey sorumlularından Sofi Nurettin kod adlı teröristin Irak'ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT'in koordineli operasyonuyla etkisiz hale getirilmesi sonrası örgüt askeri üslere maket uçaklarla saldırılar gerçekleştirmeye başladı. Son olarak Teröristlerin Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgesine yönelik maket uçak saldırısı da TSK personelinin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, uçağın fırlatıldığı noktanın belirlendiğini belirterek, "Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi" bilgisini paylaştı. Uçaktaki beyin kartlarının, Türkiye'ye ambargo uygulayan Kanada'dan temin edildiği düşünülüyor.