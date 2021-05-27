Bu oyunları bozacağız

AK Parti TBMM Grup Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Başkan Erdoğan, buradaki konuşmasında son zamanlarda ülke gündemine gelen suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına sert bir dille yanıt verdi. 1 ay gibi bir süre sonra tekrar grup toplantısı yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek sözlerine başlayan Erdoğan, "Son dönemde ülkemizdeki güven ve istikrar iklimini hedef alan çok yönlü saldırıların gerisinde, insanımızın elindeki işte bu büyük imkanı alarak, özellikle gençlerimizi karamsarlığa sürükleme gayesi olduğu açıktır. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi, bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimse şüphe etmesin.

Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor.

Suç örgütlerini, 19 yıl boyunca ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik. Bir dönem sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi hukuktan başka bir yöntemin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik" dedi.



'PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların odağında güven ortamından duyulan rahatsızlık olduğunu aktaran Erdoğan, "Ülkede mikserler var. İçişleri Bakanımızın yanında olacağız. Ülkemizde yıllarca başbakanlık yapmış Binali Yıldırım'ın da oğlunun hedefe alınması asıl hedefi gösteren başka bir işarettir.

Arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik saldırılara müsaade etmediysek buna da müsaade etmeyeceğiz.

Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ'cüler gibi, tıpkı PKK'lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız.

CHP Genel Merkezi tacizcilerin ve onları koruyanların işgali altındadır.

Hırsızların ve onları koruyanların işgali altındadır. Terör örgütlerine destek verenlerin ve onları koruyanların işgali altındadır. Suç örgütlerine piyonluk yapanların işgali altındadır" ifadelerini kullandı.



"BOŞUNA UĞRAŞMAYIN SEÇİM 2023'TE"

BAŞKAN Erdoğan, grup toplantısında sürekli gündeme getirilen 'erken seçim' tartışmalarına da değindi. Muhalefet partilerinin erken seçim söylemlerine ilişkin net açıklamada bulunan Erdoğan, "Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür. Seçimin 2023'te yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen, erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları açık" ifadelerini kullandı.



'GELİN HANIMA DERS VERDİLER'

İP lideri Meral Akşener'in Rize ziyaretine de değinen Başkan Erdoğan, "Nerede nasıl adım atılacağını iyi bilmek lazım. Burası Rize. Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip, Netenyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacağı budur. Gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler" yorumunu yaptı. Akşener'in İkizdere'nin ardından Çayeli'ne de gittiğini hatırlatan Erdoğan, "Orada da gereğini yaptılar. Trabzon'da da hiç meydana çıkamadan uçağa binip Ankara'ya döndün. Bu daha bir. Daha neler olacak. Bunlar daha iyi günler. Ahde vefa olmazsa bu millet affetmez" ifadelerini kullandı.



'SAVAŞ UÇAĞI 2023 YILINDA SEMALARDA'

ERDOĞAN, Türkiye'nin savunma sanayii hamlelerine de değindi. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun bir ürünü olan insansız hava araçlarının başarılarının adeta savaş stratejilerini yeni baştan yazdırdığını kaydeden Başkan Erdoğan, "Akıncı da devreye girdiğinde, bu tablo çok daha sarsıcı şekilde değişecek. Amacımız tamamen yapay zeka bilgisayarları ile kontrol edilen insansız savaş uçağına ilk kavuşan ülkelerden biri olmak. İnsansız savaş uçağımızı inşallah 2023 yılında semalarımızda uçurmayı planlıyoruz" diye konuştu.



KORONA VİRÜSLE MÜCADELEDE TAM DESTEK

KORONA virüsle mücadele sürecinde devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerin bile bocaladığı dönemi en az hasarla geçirdik. Yaptığımız harcamalar yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak. Yaklaşık 645 bin emekli maaşını 1500 liraya çıkarttık. Tüm emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 1100 liraya yükselttik. Desteklerden 1 milyon 200 bin esnafımız yararlandı. Salgın desteklerinin tutarı 67 milyar lirayı buluyor. Nefes kredisi için çalışmalara başlandı" dedi.