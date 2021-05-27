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Haberler Politika Enkaz üzerinde doğum günü

Enkaz üzerinde doğum günü

Enkaz üzerinde doğum günü

27.5.2021

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan Filistinli aile, 13 yaşındaki oğulları Mahmud'un doğum gününü evlerinin enkazı üzerinde kutladı.

Enkazdan çıkardıkları briketleri üst üste koyarak masa yapan, üzerine de doğum günü pastasını yerleştiren Sabbih ailesi, balonlar ve doğum günü süsleriyle de taş yığınları arasında sıcak ve renkli bir görüntü oluşturdu. Aile, her durumda mutlu olabilmeyi ve dik durabilmeyi öğretmek istedikleri oğulları Mahmud'un arkadaşlarını da partiye davet etmeyi unutmadı.

BAYRAM GÜNÜ YIKILMIŞTI
Mahmud'un babası Raid Sabbih, "İsrail'in sebep olduğu tüm bu yıkıma ve yaralara rağmen oğlum Mahmud'un doğum gününü kutladık.
İsrail bayram günü evimizi yıkmış, sevincimizi de vurmuştu. Ama bugün burada doğum günü kutluyoruz" dedi. Sabbih, evlerinin yıkılmasından duydukları hüzne rağmen bayramlarının ve kutlamaların devam edeceğini vurguladı.

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