Örgütün altın çocuklarının soruşturması tamamlandı

SAKLANDIKLARI hücre evinde yakalanan FETÖ'nün "altın nesil" olarak nitelendirdiği isimlerden eski 1. sınıf emniyet müdürleri Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İnkar ettikleri ByLock programı için isim ve soyadlarının yanı sıra memleketlerinin plaka koduyla işe başlangıç tarihlerini kullanıcı adı ve şifre yaptıkları tespit edilen iki sanık için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.