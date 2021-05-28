ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Montrö bildirisi'nde imzası olan 104 emekli amiralden ifadesi alınmayan 84 emekli amiral, ifadeye çağrıldı.

Yapılan açıklamada, 5 ve 16 Nisan'daki arama ve el koyma kararları kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi, şüpheli ifadeleri ve elde edilen deliller çerçevesinde bildiri altında imzası olan şüphelilerin 'devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan ifadelerinin alınması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne talimat yazıldığı belirtildi. Açıklamada, şüphelilerin 27 Mayıs'tan itibaren ifadelerinin alınmasına başlandığı kaydedildi.