150 yıllık hayal gerçeğe dönüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Taksim'de yapımı tamam-lanan Taksim Camii'nin açılışı-na katıldı. Camide ilk ezan, Cuma namazı için okundu. Meydana tören için LED ekranlar kuruldu. Yol kenarındaki direklere de "Sayın Cumhurbaşkanımız Tak-sim Camii Açılışına Hoşgeldiniz" yazılı pan-kart asıldı. Açılışa Başkan Erdoğan'ın yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TBMM Başkanı Mus-tafa Şentop, Cumhurbaş-kanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Tevfik Göksu, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile bazı AK Parti milletvekilleri katıldı.

"AYASOFYA'YA BİR SELAM"

Başkan Erdoğan, cuma namazının ardından halka seslendi. Taksim Camii'nin yerinin bir başka olduğunu ifade eden Erdoğan, "İstanbul'un sembolleri arasındaki seçkin yerini şimdiden almıştır. Yapım tekniğiyle ülkemizde ve dünyada sayılı projeler arasındadır. Cami yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır. Bu meydanda bir cami inşa fikri 93 Harbi diye geçen Osmanlı-Rus Harbi yıllarına kadar uzanır. Ülkemizin Kurtuluş Savaşı yıllarında da yeniden gündeme gelmiştir. Bölgedeki pek çok kiliseye karşılık, Ağacami'nin Taksim'e selam verdiğini gören Nazım Hikmet, bu tabloyu dizelere dökmüştür. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Taksim Cami arayışları hız kazanmıştır. somut adım atılamadan 27 Mayıs darbesi gerçekleşmiştir. 1965 yılında Süleyman Demirel, caminin inşası için arsanın devrini sağlamıştır. Bu tahsis CHP'li belediyenin mahkemeye götürmesiyle durdurulmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiğimde sözlerimden biri de bu caminin yapılmasıydı, ancak 28 Şubat süreci nedeniyle bu sözümüzü yerine getiremedik. 2013'te bu projeyi tekrar yapmak istediğimizde ise karşımızda Gezi olaylarını bulduk. 2017 Haziran'ında cami inşaatına başlanabilmesini sağladık. Bugün de camimizi ibadete açtık. Taksim Camisi'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami-i Kebir'e verilen bir selam, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum" dedi.

BARBAROS CAMİİ YÜKSELİYOR

Barbaros Bulvarı üzerinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin de hızla yükseldiğini ifade eden Erdoğan, "Onu da kısa zamanda bitireceğiz. Barbaros oradan Beşiktaş'a indi. Orası adeta mabedsiz beldedir. Camimizi yaparak orayı da mabedsiz olmaktan çıkaracağız. Son dönemde Büyük Çamlıca Camii'nin tamamlanması ve Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından İstanbul'a kazandırdığımız bu üçüncü önemli manevi mirasın, asırlar boyunca şehrimizi bir kandil gibi ışıtacağına inanıyorum" açıklamasını yaptı.



AYET VE SURELERLE DONATILDI

nCAMİNİN kubbe göbek yazısını Fatiha süslüyor. Caminin hat yazıları Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan'a ait. Giriş kubbesi göbek yazısında İhlas, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonra-ki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa suresi 103. aye-tinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd suresinin 24. ayeti işlendi. Caminin iç alanına 6 hat levha bulunuyor. Hat levhalarında Allah, Muham-med, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali isimleri yazıyor.



HALILAR YİNE MANİSA'DAN

Taksim'e yapılan cami için Manisa'da özel olarak dokunan deve tüyü rengi halı serildi. Ayasofya Camii'nin halıları da yine Manisa'dan özel olarak getirtilmişti. Caminin mihrabı 8.5 metre uzunluğunda yapıldı. Mihrabın yüzeyine Esma'ül Hüsna, ortasında Kelime-i Tevhid yazıldı. Alt bölümüne ise Cin suresinin 18. ayetinin "Şüphesiz, mescitler yalnız Allah'ındır. Allah ile beraber hiçbir kimseye yalvarmayınız" şeklindeki Türkçe meali yazıldı.



CEMAAT MEYDANA TAŞTI

TAKSİM Camii çevresi, açılış için gül suyu ile yıkandı. Açılışa gelen vatandaşlar, caminin dolmasından dolayı namazlarını meydanda kıldı. Vatandaşlar için yerlere kıble yönü belirtilerek seccade dağıtıldı. Namaza 2 binden fazla kişi katılım gösterdi.

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