Kabine’nin gündemi aşı planı ve kademeli normalleşme

Türkiye'de Haziran ayı ile birlikte hızlı bir aşılama kampanyası başlayacak. BioNTech her hafta göndereceği 5 milyon doz aşı bekletilmeden vatandaşlara yapılacak. Temmuz ayı sonunda 18 yaş üstü yaz sonunda ise toplumun yüzde 60'ı aşılanması hedefleniyor.



LOKANTA VE KAFELER

KABİNE'NİN alacağı kararlardan biri lokanta ve kafeler ile ilgili olacak. Korona virüs pandemisinde en fazla zarar gören sektörün içinde yer alan lokanta ve kafelerin Haziran ayı itibarıyla masa sınırlaması ile açılması bekleniyor.

Toplantıda önce dış mekanlar mı açılacak yoksa hem iç hem de dış mekanlara mı izin verilecek bu da belirlenecek.

Bu hafta beklenen kararlardan biri de Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması. Pazar günleri ise bir süre daha kısıtlama devam edecek. Hafta içi saat 21'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının 23'e çekilmesi üzerinde de duruluyor. Hafta içi kısıtlamanın tamamen kaldırılması da seçeneklerden biri.