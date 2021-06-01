Babası katledilen evlat da nöbete katılıyor

SİİRT'TE 1993 yılında henüz 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılıp terörist yapılmak istenen, örgütün elinden kaçınca da babası teröristler tarafından şehit edilen Talat Minaz, 27 yıl sonra babasının gömüldüğü iddia edilen yeri buldu.

Minaz, toprak altından çıkarılan kemiklerin insana ait olmadığı ortaya çıkınca HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek kemikleri parti binasının önüne bırakmaya karar verdi.

Minaz, önümüzdeki günlerde ağabeyi için evlat nöbetine katılacağını açıkladı.