FETÖ elebaşının sapık yeğenini MİT paketledi

FETÖ'nün elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

FETÖ'nün sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Gülen'in yeğeninin, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlendi. Selahaddin Gülen'in aynı zamanda Erzurum'da 15 yaşındaki S.K'ya cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla FETÖ elebaşının diğer yeğeni Ammar Gülen'in de yer aldığı 12 sanığın yargılandığı davada ceza almıştı.

FATİH ŞENDİL