Gara’da ordumuz tarih yazıyor

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



Irak'ta GARA BÖLGESİ, hem Derin Amerika'nın ve aparatları PKK için (Irak-Suriye) koridor görevi görüyor, hem de Türkiye'nin Sincar ve Musul'a açılan kapısı niteliği taşıyor. Kahraman ordumuzun, bu kadar hayati bir bölgeye, Pençe-1, Pençe-Kaplan, Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım operasyonları ardı ardına sürüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk Devlet Aklı'nın kararlılıkla sürdürdüğü sınırlarımız boyunca faaliyet gösteren terör unsurlarını 'kaynağında imha' etmek için uygulanan güvenlik stratejisi, başarılarla devam ediyor. Türkiye, 2016 yılından itibaren Irak ve Suriye sınırı boyunca Akdeniz'e ulaşan hudut içerisinde Terör tehdidiyle yalnızca sınırları içerisinde mücadele etmek yerine sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla tehdidi kaynağında kurutuyor.



KAYNAĞINDA YOK EDİLİYOR

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonların terör örgütlerinin yarattığı tehditleri ortadan kaldırmaya dönük kalıcı başarısı, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde 1984'ten itibaren icra ettiği askerî harekâtlar için de yeni bir dönemeci beraberinde getirdi.

Gerek askeri, gerekse istihbarat anlamda sahada kazanılan tecrübelerin Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadeleye aktarılmasının da getireceği başarı göz önünde bulundurularak, 'terörü kaynağında yok etmeye' odaklı şekilde kontrol altına alınan bölgelerde askerî üslerle kalıcı olma yoluna gidiliyor. Üslerimiz özellikle örgütün lojistik destek sağladığı ve kamplar arası geçiş güzergâhlarını bölen stratejik noktalara inşa ediliyor, bu sayede örgütün Kandil'den Hakurk, Avaşin, Basyan, Zap, Metina, Haftanin VE GARA gibi diğer kamp bölgelerine ulaşımının kesilmesi hedefleniyor.





EFSANE ALBAY ANLATIYOR

Bu bağlamda, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden olan Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed'in, 8 Mayıs 2021'de Irak'ın kuzeyinde TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) ve MİT (Millî İstihbarat Başkanlığı) koordinasyonunda düzenlenen hava operasyonu ile etkisiz hâle getirilmesi örgütün üst düzey yönetiminde bir gedik açılması yönüyle çok önemli vuruş olduğu kaydediliyor.

Sofi Nurettin öldürülmesinin önemini, aynı bölgede birçok operasyona katılan özel kuvvetler eski komutanı ve SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü) savunma koordinatörü Mithat Işık değerlendirdi:

● Sofi Nurettin'in ölümü PKK/ YPG'nin Suriye'deki yapılanmasında koordinasyon zafiyeti yaratacaktır.

● PKK/YPG'nin Suriye'den Türkiye'ye yapmak istediği eylemler önlendi.

● PKK ve YPG'nin hareket kabiliyeti ve karar almasına zafiyet yarattı

● PKK ve YPG arasındaki bağlantı açık ve net olarak ortaya çıktı.

● ABD'nin gizlemeye çalıştığı ve inkar ettiği PKK/YPG/PYD/SDG birlikteliği ispat edilmiş oldu.

● Terör örgütünün sözde yöneticilerinin mobil olma imkanları son derece sınırlı olmasına rağmen Sofi Nurettin'in gizlendiği mağarada öldürülmesi terör örgütünü daha da hareketsiz kılacaktır. Terör örgütünün iletişim kanallarını sınırlandıracak bu durum teröristlerin TSK'nın operas

yonlarına karşı daha etkisiz ve savunmasız kalmasına neden olacaktır.● Suriye üzerinde uygula-mak istedikleri planları bozu-lan başta ABD olmak üzere bazı ülkeler yeni planlar ve stratejiler üretmek zorunda kalacak.● Yabancı ajan ve istihbarat eleman-larının Gara'da terör örgütü militanlarına verdiği modern silah, cihaz, teknik eği-timler ve drone, maket uçak, paramotor eğitimleri de son bulacak.

● Terör örgütü militanları üzerinde korku panik ve psikolojik baskı oluşturacak.

Örgütten kaçışlar artacak, katılımlar azalacak.

● ABD'den bir heyetin Suriye'ye gelecek olduğu günde Sofi Nurettin'in Gara Dağı'nda öldürülmesi de verilmiş bir mesajdır.

● Murat Karayılan ile birlikte örgütün silahlı kadrolarını yöneten ve örgüt içerisinde ağırlığı olan Sofi Nurettin'in öldürülmesi, örgütün sözde üst düzey yöneticileri arasında güç mücadelesini tırmandıracak. Bu durum da üst düzey kadrolar arasında kırılmalara neden olacaktır.



SONUÇ

Evet. Türk Ordusu Irak ve Suriye geçiş noktasında tarih yazarken, süreç odaklı bir stratejiyi de çok başarılı bir şekilde uy-guluyor. ABD-İsrail'in terör koridorları ve uydu PKK kantoncukları kurma hayalleri sona erdirilirken, gelecek 10 yıllarda olası, yeni planların önü de kalıcı üslerle kesi-liyor. Tarihi başarılara imza atan Cum-hurbaşkanımız Erdoğan'a ve kahraman ordumuza minnettarız...