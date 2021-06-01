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Haberler Politika Kılıçdaroğlu’nun ziyareti şaşırttı

Kılıçdaroğlu’nun ziyareti şaşırttı

Kılıçdaroğlu’nun ziyareti şaşırttı

1.6.2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ve ailesini Beşiktaş'taki evlerinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu kapıda eski milletvekili Ahmet Özal ve Efe Özal ile eşi Sinem Özal karşıladı.
Ziyaretin samimi ortamda geçtiğini anlatan Ahmet Özal, Kılıçdaroğlu'nun yıllar sonra yaptığı ani ziyarete bir anlam veremediklerini söyledi. Yeni Asır'a konuşan Ahmet Özal, "Gündemden, maskelerden konuştuk, ayrıldı gitti. Herhangi bir siyasi teklif ya da benzer bir konuşma geçmedi.
Babamın ölümünden yıllar sonra ani gerçekleşen bir ziyaretti. Annem de ben de şaşırdık" dedi.

FATİH ŞENDİL

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