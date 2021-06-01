MHP lideri Bahçeli'den partisinin grup toplantısında çarpıcı mesajlar

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Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

"SİYASİ MÜCADELENİN BİR AHLAKI OLMALIDIR"

Bahçeli'nin gündeme ilişkin yaptığı konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Biz bu milleti canımızdan aziz bildik. Bu cennet vatanı namus belledik. Türkiyemizi meşgul eden her sorunla ilgili yalın düşüncelerimiz, yapıcı önerilerimiz bir gerçek olarak meydandadır. Biz bu vatanı karşılık sevdik, seveceğiz. MHP olarak kendimize güveniyor, milletimize inanıyoruz.

Siyasi mücadelede dürüstçe, mertçe yapılmalıdır. Fazilet ve ferasetleri kuru, fikir ve fiilleri kördür. İradesi esir düşenler için ülke ve ülkü diye bir meselenin esamesi okunamaz. Bu eyyamcı tipler gelene ağam gidene paşam diyecek kadar çıkarlarına düşkündür. İkbal kaygıları her şeyin önündedir. Bunlara göre etek öpmekle dudak kirlenmez.

KILIÇDAROĞLU'NA ERKEN SEÇİM TEPKİSİ

Millet dışında destek arayanlar, güç merkezlerinden medet arzulayanlar zillet ve ziyan çukurundadır. Siyasette erdem yoksa entrika hakimdir. CHP yönetiminin durumunu başkaca izah etmek nasıl mümkündür. Çok değil, 2020'nin farklı tarihlerinde erken seçime karşı olduklarını sürekli vurgulayan Kılıçdaroğlu'na en olmuş, nereye kaybolmuştur. Bir yıl içinde değişen nedir? Erken seçim zorlaması kimlerin talebi, hangi karanlık muhaliflerin siparişidir.

"KILIÇDAROĞLU RUH İKİZİ HALİNE DÖNEN MAFYAYA BAKSIN"

BAE'den İsrail'e kadar Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya amaçlayan ülkelerin operasyonları, asimetrik tahrikleri, şiddet ve yoğunluk kazanmıştır. Biden'ın dümen suyuna giren Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin erken seçim isteği, sahibinin sesidir. Türk Milleti böylesi bir tuzağa kesinlikle düşmeyecektir. Anayasa referandumu yerine seçim referandumundan bahsediyor. Kılıçdaroğlu, organize suç şebekelerinin nefesi olduğunu görmüyor. Kılıçdaroğlu masal anlatmasın. Ruh ikizi haline dönen mafyaya baksın. Bizim mafya ile ortak olduğumuzu söylemek saptırmadır.

"KILIÇDAROĞLU BUNU KİRALIK AKLINDAN ÇIKARMA"

Ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur. Seçimlere 754 gün vardır. Milletin zillet ile hesaplaşmasına 2 yıl 24 gün vardır. Bunu kiralık aklından sakın çıkarma. Demedi deme, adam sözü dinle.

2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen Türkiye ekonomisinin fırtınadan nasıl çıkma başarısı gösterdiğini kabul ve ifade edin.

PKK'nın beli kırılmıştır. Türk milletini terör musibeti ile yaşamaya hiçbir güç odağı alıştıramayacaktır.

FETÖ ve PKK adli süreçleri bağımsız ve tarafsız mahkemelerce sonuçlandırılmalıdır. Terörle mücadele hukukun sınırlarına bağlı kalarak icra edilmektedir. Geciken adalet sadra şifa olmayacaktır. FETÖ'nün PKK'nın kökü kazınmalı, kaynağı kurutulmalı.