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Haberler Politika Darbe mağdurunun kızı babasının adını yaşatacak

Darbe mağdurunun kızı babasının adını yaşatacak

27 Mayıs Askeri darbe mağdurlarının zararlarının tazmini amacıyla valilik bünyesinde kurulan komisyona başvuran tütün ticareti yapan Erbey Nallı Nallıoğlu'nın kızı , alacağı tazminatla babasının adını taşıyacak bir eser yaptırmayı planlıyor.

Darbe mağdurunun kızı babasının adını yaşatacak

2.6.2021

HAKSIZ YERE HAPİS YATTI
ERBEY Nallı Nallıoğlu, 1959'da Demokrat İzmir Gazetesi'ne saldırılması ve matbaasının tahrip edilmesi üzerine 12 Ocak ile 5 Mayıs 1961 tarihleri arasında görülen davada yargılandı.
Dava, savcılığın talebi doğrultusunda "anayasayı ihlal" davası ile birleştirildi. 27 Mayıs sürecinde 3 yıl hapse mahkum olan ve 1995 yılında hayatını kaybeden Erbey Nallı Nallıoğlu'nun kızı yüksek makine mühendisi Jülide Nallıoğlu Can, babasının haksız yere hapis yattığını öne sürdü. Yeni Asır'a konuşan darbe mağdurunun kızı, "Babam hapis yıllarını 30'lu yaşlarında geçirdi ve bu yaşlar insanların hayatlarında atılım yapabileceği yıllardır.
Ama uğradığı itibar kaybına üzülerek yıllarını geçirdi ve vefat etti. Bu haksız durum yıllarca ailemizi çok üzdü" dedi.

ACININ KARŞILIĞI OLMAZ
KOMİSYONUN geciken mağduriyetleri ortadan kaldıracağına inandığını aktaran Can, "Yıllar boyu çekilen acının hiçbir şekilde karşılığı olamaz. Geç de olsa böyle bir komisyonun kurulmuş olması sevindirici bir durum. Kaybetmiş olduğumuz itibarımızı geri almak istiyoruz.
Bu elde edilecek kazançla babamın adını taşıyan ve uzun yıllar insanların kullanacağı bir eser bırakmayı planlıyoruz" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL

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