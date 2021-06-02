Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili sorusturma açıldı

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in "Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi" olayına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Atilla Peker adlı ifadesine ilişkin yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine, bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

Dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır" denildi.