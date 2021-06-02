MGK’nın gündemi Ege ve terörle mücadele

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının, toplantının önemli gündem maddelerinden olacağı kaydediliyor. Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere 30 Ocak'ta açılan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığındaki faaliyetler ile Libya'daki son durum ve Suriye'deki gelişmelerin de toplantıda ele alınması öngörülüyor.

NATO'DAKİ GÖREVLER

Toplantıda, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de masaya yatırılarak Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi bekleniyor. Brüksel'de 14 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Mehmetçiğin NATO'daki görevleri de masadaki konular arasında. PKK/KCKPYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da toplantıda görüşüleceği öngörülüyor.



GÜRCİSTAN BAŞBAKANI KÜLLİYE'DE

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Garibashvili'yi Külliye'de resmi törenle karşıladı. Heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen ikili, ardından akşam yemeğinde bir araya geldi.



FİLYOS LİMANI'NI BAŞKAN ERDOĞAN AÇACAK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de geçtiğimiz yıl keşfettiği 405 milyar metreküplük doğalgazın karaya çıkarılacağı adres olan Zonguldak'taki Filyos Limanı'nı hizmete açacak. 2 milyar 226 milyon liraya mal olan ve Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olan Filyos, uluslararası deniz ticaretinde de önemli bir rol üstlenecek. Başkan Erdoğan, aynı gün Karadeniz'de kuyu tamamlama görevinde bulunan Kanuni Sondaj Gemisi ile de bağlantı kuracak.