MHP Grup Toplantısı, partinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yapıldı. Burada konuşan Bahçeli'nin gündeminde muhalefet partilerinin ve suç örgütü liderlerinin iddiaları vardı. ABD Başkanı olmadan önce Joe Biden'ın 17 Ocak 2020'de The Newyork Times Gazetesi'ne verdiği demeçte Türkiye'deki muhalefeti desteklemeleri gerektiğini ifade ettiğini hatırlatan Bahçeli, "Bu, zillet ittifakına atılmış pastır.

Kılıçdaroğlu bu pası almış, Türkiye'nin kalesine gol atmak için sahaya inmiştir. 2020 yılının farklı tarihlerinde erken seçime karşı olduklarını, buna gerek duymadıklarını sürekli vurgulayan Kılıçdaroğlu'na ne olmuş, nereye kaybolmuştur? Kılıçdaroğlu'nun erken seçim zorlaması kimlerin talebi, hangi karanlık mahfillerin siparişidir? Biden'ın dümen suyuna giren, gazına gelen, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin, erken seçim isteği sahibinin sesi, melanetin sözüdür" dedi.



RUH İKİZİ MAFYAYA BAKSIN

Bahçeli, Türkiye'nin gündemine gelen suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ve muhalefetin açıklamalarına da değindi. "Siyasi mücadelenin bir ahlakı olmalıdır" diyen MHP lideri, "CHP Genel Başkanı, bir an önce seçime gidilmesini istiyor.

Belli ki acelesi var, belli ki aldığı talimatın süresi dolduğundan telaş içinde. Daha da çirkefleşerek milletten korkulur mu diye soruyor. CHP yönetimine siyasi propaganda üretimini kimin yaptığı, söylem ve eylem sınırını hangi suçluların belirlediği herkesçe bilinmektedir.

Kılıçdaroğlu masal atlatmasın, ruh ikizi haline dönen mafyaya baksın. Bizim mafyayla ortak olduğumuzu söylemek bariz bir saptırmadır.

Ama mafyanın CHP'ye, boyalı medyaya, tetikçi köşe yazarlarına nasıl nüfuz ettiğini, bunları kafese nasıl yerleştirdiğini bilmeyen, duymayan, görmeyen kalmamıştır" diye konuştu.



SEÇİMLER 2023 YILINDA

Cumhurun ve Cumhur İttifakı'nın ortak iradesinin net olduğunu söyleyen Devlet Bahçeli, "Nitekim Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.

Bugünden itibaren de seçimlere 754 gün kalmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, önce sabret, sonra da seyret. Milletin zilletle göreceği demokratik hesaba şunun şurasında 2 yıl 24 günlük süre vardır" açıklamasını yaptı.



ATATÜRK'E HAKARET İDDİALARINA YANIT

AYASOFYA Camii'nde Atatürk'e hakaret edildiği iddiasıyla ilgili konuşan Devlet Bahçeli, "Nükseden Atatürk alerjisinin esas gerekçesini nasıl okumalı, nasıl anlamalıyız? İktidarın millete mal olmuş muhterem eserlerini gölgelemeye, kutuplaşmayı teşvik etmeye kimin ne hakkı vardır? Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir.

Atatürk milli birliğimizin ortak paydasıdır.

Atatürk Türkiye'dir. Herkes bilsin ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim ve milletimizin kırmızıçizgisidir. Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı sanıyorlar? Emel sahiplerini uyarıyorum, Atatürk'ten elinizi çekin" dedi.