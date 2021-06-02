VAN Gölü Sempozyumu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Burada konuşan Emine Erdoğan, doğanın korunmasına vurgu yaptı. "Bizi bir araya getiren şey, tabiat sevdamızdır" diyen Erdoğan, "Van Gölü NASA'nın yarışmasında da birinci geldi. Ülkemizin insana cenneti hatırlatan doğal güzelliklerini korumak, hepimizin asli görevi. Tabiat harikalarımız masallara karışmasın. Çevresel sorunların, insanların birlik olmasıyla üstesinden gelinebilir. Bakanlığımız, belediyelerimiz, üniversitelerimiz iş birliği içinde olsunlar" diye konuştu.