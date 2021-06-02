  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika “Tabiat harikalarımız masallara karışmasın”

“Tabiat harikalarımız masallara karışmasın”

“Tabiat harikalarımız masallara karışmasın”

2.6.2021

VAN Gölü Sempozyumu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Burada konuşan Emine Erdoğan, doğanın korunmasına vurgu yaptı. "Bizi bir araya getiren şey, tabiat sevdamızdır" diyen Erdoğan, "Van Gölü NASA'nın yarışmasında da birinci geldi. Ülkemizin insana cenneti hatırlatan doğal güzelliklerini korumak, hepimizin asli görevi. Tabiat harikalarımız masallara karışmasın. Çevresel sorunların, insanların birlik olmasıyla üstesinden gelinebilir. Bakanlığımız, belediyelerimiz, üniversitelerimiz iş birliği içinde olsunlar" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Tabiat harikalarımız masallara karışmasın” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.