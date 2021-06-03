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Haberler Politika Emine Erdoğan’a BM’den ödül

Emine Erdoğan’a BM’den ödül

(UN) Habitat 'Atık alanında akıllı şehirler şampiyonu' ödül töreni Devlet Konukevi'nde gerçekleştirildi. Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, tarafından atık alanında akıllı şehirler ödülüne layık görüldü.

Emine Erdoğan’a BM’den ödül

3.6.2021

Ödül töreninde konuşan Erdoğan, "'Atık alanında akıllı şehirler girişiminin, çevre ve doğayla uyumlu şehirler hedefine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.
2017'de Sıfır Atık Projesi'ne başladık. 2023 yılına kadar, Sıfır Atık'ı ülke çapında tam anlamıyla yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.
Ciddi oranlarda hammadde, su ve petrol tasarrufu sağladık" dedi.

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