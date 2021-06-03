Ödül töreninde konuşan Erdoğan, "'Atık alanında akıllı şehirler girişiminin, çevre ve doğayla uyumlu şehirler hedefine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.
2017'de Sıfır Atık Projesi'ne başladık. 2023 yılına kadar, Sıfır Atık'ı ülke çapında tam anlamıyla yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.
Ciddi oranlarda hammadde, su ve petrol tasarrufu sağladık" dedi.
Emine Erdoğan’a BM’den ödül haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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