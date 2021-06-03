İP’li Müsavat beni yalanlayamaz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, bir televizyon programında gündeme getirdiği kendisiyle ilgili 1998 yılında gerçekleştirilen suikast teşebbüsünü şu an İyi Parti Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun organize ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. TV programında yaptığı açkılamaların ardından Yeni Asır'a değerlendirmelerde bulunan Doğu Perinçek, "Ortada iki tane kanıt var. 1998'de bana suikast girişimleri olmuştu. O sırada birileri telefon edip Özel Harekat eski Daire Başkanı İbrahim Şahin falan bu suikastin içinde gibi bir takım bildirimler olmuştu. Ama onlar unutulmuştu. 2006 yılı sonunda İbrahim Şahin ve Muzaffer Tekin komutan İstanbul'da partiye beni ziyarete geldiler. İbrahim Bey, bir kağıt eline aldı ve 'Size suikast düzenleyen şahıs Müsavat Dervişoğlu' diye yazdı. O kağıdı bana verdi. Ben 2008 Mart'ta Ergenekon dolayısıyla gözaltına alındım. İstanbul'daki evimde de arama yaptılar ve o pusulaya polis el koydu. O pusula, Ergenekon dava dosyasına girdi. O zaman sorguda bu anlattıklarımı anlattım" dedi.

Müsavat Dervişoğlu



SON ANDA GERİ DÖNDÜLER

Suikast girişimi olayında Y.E.D. isimli birinin olduğunu aktaran Perinçek, "Arkadaşlar bir şekilde bu çocuğun 1998 yılında bize yönelik suikast girişiminde rol aldığını öğreniyor. Bununla uzun uzun konuşuyorlar, anlatımlarını videoya alıyorlar. Bunu da Aydınlık'ta yayınladılar. O çocuk 'İzmir'de Eylül 1998'de 7-8 kişiyi örgütlediler. Minübüsle Ankara'ya götürdüler. Silah verdiler. Doğu Perinçek'i Mithatpaşa Caddesi'ndeki İşçi Partisi binasından çıkarken öldürecektik. Fakat son anda bir emir geldi, geri döndük' diye anlatıyor. İlginç olan onların Eylül 1998'de geldikleri gün tutuklandım ve Haymana Cezaevi'ne konuldum. Sonra bana da 'tutuklamasaydık sana suikast yapılacaktı' denildi" ifadelerini kullandı.



'BUNA NE CEVAP VERECEK Kİ?'

Müsavat Dervişoğlu'nun kendisine sosyal medya üzerinden kendisine cevap vermeyeceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Perinçek, "Veremez ki, ne cevap verecek. Bakın sizin hakkınızda 'Falancaya suikast yapacak' dense, çıkar 'Bu doğru değil' dersiniz. Onu bile diyemiyor. Alaattin Çakıcı ile Mehmet Eymür arasında bir telefon görüşme zaptı var Ergenekon davası dosyasında. Eymür diyor ki, 'Bu Doğu Perinçek'in gel kafasını kopart'. Çakıcı da bunu doğruladı. Ben uydurmuyorum ki bunları" açıklamasını yaptı.











"İYİ PARTİ, OPERASYON PARTİSİDİR"

İYİ Parti'nin bir operasyon partisi olduğunu da dile getiren Doğu Perinçek, "İyi Parti, Meral Akşener aracılığıyla MHP'yi bölmede ve oradan bir parça koparmada kullanıldı. Şimdi de Türkiye'ye karşı yürütülen operasyonda kullanılıyor. Şimdi de hükümeti indirme operasyonunda Sedat Peker'i kullanıyorlar. PKK da şimdi onlarla beraber. PKK'dan Mustafa Karasu PKK adına açıklama yaptı ve Sedat Peker'in açıklamalarını desteklediklerini söyledi. Yani PKK, HDP, CHP, İyi Parti, Sedat Peker hepsi bir cephede buluştular. Bunu ABD Başkanı Joe Biden planları kapsamında yürütüyorlar. Akşener'in 1996'da İçişleri Bakanı olunca da FETÖ'cü isimleri emniyet ve istihbarat dairesinin başına getirdi. Yanındaki Müsavat da Doğu Perinçek'i öldürme gibi bir takım işlerin içine girmiş" dedi.