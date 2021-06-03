İsrail bu yanlış politikadan vazgeçmeli

Çavuşoğlu, geçen yıl Temmuz ayında kendisinin de Togo'yu ziyaret ettiğini ve o gün aldıkları kararla karşılıklı büyükelçilik açmak için adım attıklarını hatırlatarak, "Yakında Gine-Bissau'da büyükelçilik açacağız ve 44'e çıkmış olacağız" diye konuştu.



'SALDIRILAR DURMALI'

Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşı, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsrail'in yeni hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Önemli olan hükümeti kimlerin kuracağı değil, İsrail hükümetinin hangi politikaları izleyeceğidir.

İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için öncelikle yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım, Filistin saldırılarını durdurması gerekiyor. Ayrıca iki devletli çözümü aşındıracak adımlardan vazgeçmesi gerekiyor.

Barış sürecine tekrar dönmesi gerekiyor. İllegal yerleşimleri artırdılar, Filistinlilerin topraklarını gasp etmeye devam ediyorlar. İsrail'in bu politikalardan vazgeçmesi gerekiyor.

Bunlar uluslararası toplumun beklentileri" diye konuştu.



TOGO'DAKİ FETÖ OKULU KAPATILDI

Toplantıdan önce Türkiye Maarif Vakfı Mutabakat Zaptı'nı imzaladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Togo'nun FETÖ ile mücadelemize verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. Dostum Robert bana Togo'da FETÖ iltisaklı okulun kapatıldığını söyledi, kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz de eğitim konusunda Maarif Vakfı'mızla birlikte Togo'ya destek vermeye devam edeceğiz" dedi.