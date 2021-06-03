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Haberler Politika Tulsa’yı ziyaret eden ilk ABD BAŞKANI BIDEN

’yı ziyaret eden ilk BAŞKANI BIDEN

Tulsa’yı ziyaret eden ilk ABD BAŞKANI BIDEN

3.6.2021

ABD'NİN Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa'da 1921 yılında yüzlerce siyahi ABD'linin beyazlar tarafından katledilmesinin üzerinden 100 yıl geçti. Başkan Joe Biden, anma törenlerine katılarak Tulsa'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu. Yaşananların katliam olduğunu belirten Biden, "Azınlıklara para desteği vereceğiz. Dezavantajlı bölgeleri yeniden yapılandırmak için de 10 milyar dolar ayırdık" dedi.

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