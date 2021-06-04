Ak Parti Genel Merkezi’nde ağırladı

BEYAZ SARAY'DAN 14 HAZİRAN DUYURUSU

BAŞKAN Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme 14 Haziran'da gerçekleşecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre NATO zirvesinde bir araya gelecek olan iki lider, bölgesel konuları ele alacak.