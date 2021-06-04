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Haberler Politika Ak Parti Genel Merkezi’nde ağırladı

’nde ağırladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, Genel Başkanvekili ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ak Parti Genel Merkezi’nde ağırladı

4.6.2021

BEYAZ SARAY'DAN 14 HAZİRAN DUYURUSU
BAŞKAN Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme 14 Haziran'da gerçekleşecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre NATO zirvesinde bir araya gelecek olan iki lider, bölgesel konuları ele alacak.

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