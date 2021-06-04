BEYAZ SARAY'DAN 14 HAZİRAN DUYURUSU
BAŞKAN Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme 14 Haziran'da gerçekleşecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre NATO zirvesinde bir araya gelecek olan iki lider, bölgesel konuları ele alacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
BEYAZ SARAY'DAN 14 HAZİRAN DUYURUSU
BAŞKAN Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme 14 Haziran'da gerçekleşecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre NATO zirvesinde bir araya gelecek olan iki lider, bölgesel konuları ele alacak.
Ak Parti Genel Merkezi’nde ağırladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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