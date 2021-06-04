Brüksel virajında Erdoğan-Biden zirvesinin şifreleri

BÜLENT ERANDAÇ



Dünyanın gözü 14 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Brüksel'de gerçekleşecek zirveye çevrildi. Evet. Brüksel'de dünyanın 2 tecrübeli lideri Erdoğan ve Biden kırmızı dosyaları açacak. Başta yeni dönem Türkiye- Amerika ilişkileri masaya yatırılacak. Pandemi sonrası kurulmakta olan yeni dünya düzeninin kodlarının önemli başlıkları, bu zirvede daha da netleşecek. Sonra Ortadoğu, Orta Asya, Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Kafkasya, Doğu Avrupa, Ukrayna gibi hassas konular ele alınacak. Bu hassas zirve öncesi Ankara'nın, Washington'un, Moskova'nın ve Londra'nın kalp atışlarını sunuyoruz.



14 HAZİRAN ZİRVESİ

Dünyanın her yerinde ABD'nin hızla güç kaybettiği bir aşamadan geçiyoruz. Bu nedenle Biden, ağırlıklı olarak Türkiye, Rusya ve Çin'e karşı yeniden mevzileniyor. Bu bağlamda Biden ve yeni Amerikan yönetimi 'sözde müttefik' ilan ettiği Türkiye ile de yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Başkan Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi ABD ile yeni bir dönem başlıyor. Derin siyasetten yansıyan bilgilere göre, bu çerçevede yeni Amerikan yönetiminin Türkiye'yi yanına çekmek için özel çaba sarf ettiği gözleniyor. Çünkü Erdoğan ve Türk Devlet Aklı'nın özellikle 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini püskürttükten sonra, yakın coğrafya'da Libya-Suriye- Irak-Azerbaycan-Doğu Akdeniz-Karadeniz'de gerçekleştirdiği jeopolitik hamlelerle ABD, Avrupa ve İsrail ekseninin Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar, Orta Asya ve Kuzey Afrika'daki operasyon imkanlarını da daralttı. Üstelik Afganistan'dan çıkış stratejisinde de Türkiye, ABD için hayati bir öneme sahip.



HESABA KATMAK ZORUNDA

Açık tablo Biden'ın, Türkiye'nin küresel ve bölgesel dinamiklerdeki ağırlığını hesaba katmak zorunda olduğunu işaret etmektedir. NATO'nun 2030 stratejisini belirleme sürecinde, NATO'nun en güçlü ordularından birisine sahip Türkiye gerçeği karşısında Biden, Türk halkının büyük desteğine sahip olan 'Erdoğan realitesi' ile yüzleşmek durumundadır.



KIRMIZI DOSYALAR

Erdoğan-Biden zirvesinde açılacak kırmızı dosyalara bakalım... Başkan Erdoğan, TRT'de katıldığı proğramda PKK dosyasına işaret verdi: "YPG'nin PKK ile ilişkilerini belgelerle ispat ettik. Buna rağmen 'ilişkisi yok' diyorlar. Bizim müttefikimiz (ABD) ise bizim yanımızda mı yer alacak, teröristlerin yanında mı yer alacak? Maalesef teröristlerin yanında yer alıyorlar. Petrol kuyularını o teröristlere kullanma imkanı verdiler. Pentagon bütçesinde YPG'ye 850 milyon dolar ayırdı. Bu böyle süremez." Türkiye, ABD'nin bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'yi desteklemesinden büyük rahatsızlık duyuyor. ABD-İsrail'in, Kuzey Suriye'de PKK UYDU DEVLETÇİĞİ kurmasını engellemek üzere Türk Ordusu tarihi vuruşlar yapıyor. Türk Devlet Aklı, Irak-Suriye-Akdeniz arasında kurulması planlanan koridoru paçavraya çevirdi. ABD'nin S-400'ler konusunda da Türkiye'den vazgeçmesi asla mümkün değil. Bir başka model bulunması gerekiyor. Erdoğan, ilk işareti verdi: "NATO'daki ortaklarımızın Türkiye'ye bakışını orada ister istemez sorgulamamız lazım. S-400'ü aldıysak durup dururken almadık. Buna ihtiyacımız olduğu için aldık. Türkiye'nin kendini koruma hakkı yok mudur?" Brüksel'de, NATO-2030 stratejisi son kararı verilecek. NATO'nun yeni mevzileri arasında Suriye, Afganistan ve Libya önde gelirken, İsrail'i ve Kuzey Afrika'dan bir ülkeyi NATO üyesi yapmayı düşündüğü sırada, Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın EVET sözüne muhtaç olduklarını elbette düşüneceklerdir.



SONUÇ: BİZSİZ ZOR YÜRÜNÜR

BAŞKAN Erdoğan kararlı duruşuyla, jeopolitik hamleleriyle ve BAĞIMSIZ TÜRKİYE lideri olarak Biden'ın ve NATO ülke liderlerinin karşısında oturacaktır. Evet. Türkiyemiz, bugün kendi bölgesinde etkili bir aktör, küresel dengeleri de 'oyun bozarak-oyun kurarak' etkileyen bir pozisyona gelmiştir. ABD Başkanı Biden, Brüksel'de Türkiye olmaksızın Ortadoğu- Akdeniz-Kafkasya'da zor yürüyeceği gerçeğini ya anlayacak ya anlayacak...