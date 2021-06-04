Kılıçdaroğlu’nun iftiralarına sert yanıt

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini hedef alan açıklamalarına ateş püskürdü. İstanbul Beşiktaş'ta bulunan TBMM İstanbul Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyen Şentop, bir organize suç örgütünden 10 bin dolar alındığı iddiası ile başlayan tartışmalarda Kılıçdaroğlu'nun kendisini hedef gösterdiğini söyledi. Şentop açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Tek nefeste, gözünü kırpmadan bir insana yalanla iftirada bulunan kişinin ya siyasi bunaklık içinde olduğunu, bunu bilerek yapıyorsa bunun haysiyetsizlik olduğunu söyledim. 10 bin dolar kimdir, açıklansın diyorlarsa açıklansın. Ama konumuz o değil. Bunu ifade eden de bilen de ben değilim. Bu açıklamaları haysiyetsizce ve ahlaksızca bir iftira olarak görüyorum. 10 bin dolar alan kimdir, açıklayacak olan ben değilim. Ben de açıklansın istiyorum."