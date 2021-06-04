“Mehmetçik’in hedefi sadece teröristlerdir”

AK Parti MKYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası gündemdeki gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgelerinde yol yapım çalışmaları sırasında ağaçları kestiğine yönelik iddialarla ilgili konuştu. İddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydeden Çelik, "Bizim açımızdan PKK'sı, YPG'sı DEAŞ'ı hepsi aynıdır. Bunlara karşı bir ilk konulmalıdır. Operasyonlar kapsamında 8 bin 500'e yakın teröristlere yakın sığınaklar yok edilmiştir. Birçok terörist etkisiz hale getirilmiştir. TSK, insanı kültürel yapılar ve siviller konusunda en hassas orduların başında gelir. Hedef terör örgütleridir" dedi.