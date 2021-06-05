Sağlık bakanından kan donduran itiraf

ERMENİ hükümetinin, 44 gün süren Dağlık Karabağ Savaşı'nda ölen askerlerin cesetlerinin plastik torbalara sarılı halde tam 7 ay boyunca morg bodrumunda sakladığı ortaya çıktı. Ülkede infiale neden olan görüntülerle ilgili açıklama yapmak zorunda kalan Ermenistan Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan, Ermeni askerlerin cesetlerini sakladıklarını itiraf etmek zorunda kaldı. Halkı kandırdıklarını kabul eden Bakan Avanesyan, ulusundan özür diledi.