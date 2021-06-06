İnce’nin ‘Memleket’ine İzmir’den sürpriz isim

CHP'den ayrıldıktan sonra Memleket Hareketi'ni başlatan ve 19 Mayıs'ta parti kuran Muharrem İnce, partinin il başkanlık binasının açılışı için İzmir'e geldi. Ayağının tozuyla Kemeraltı'na giderek esnafla sohbet eden İnce, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Muharrem İnce'ye İl Başkanı Cüneyt Oğuz da eşlik ederken Memleket Partisi'ne geçeceği iddia edilen Menemen eski Belediye Başkanı Tahir Şahin'in de heyet içerisinde olduğu görüldü. Ardından İnce ve beraberindeki grup il binasının olduğu Cumhuriyet Meydanı'na geçti.

ROZETİ BİZZAT TAKTI

Açılış öncesinde vatandaşlara seslenen İnce, bir süredir adı Memleket Partisi ile anılan Menemen Belediyesi eski Başkanı Tahir Şahin'e de parti rozeti taktı. İnce, yaptığı açıklamada, "20 sene şerefiyle Menemen'i yönetti sonra aday gösterilmedi" dedi.