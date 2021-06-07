Bakan Çavuşoğlu Fransa’ya gitti

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Yves Le Drian'ın davetine icabetle, Fransa'yı ziyaret ediyor. Ziyaretle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmelerde, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile Türkiye- AB ilişkilerinin ele alınacağı kaydedildi.