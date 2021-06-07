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Haberler Politika Bakan Çavuşoğlu Fransa’ya gitti

Bakan Çavuşoğlu ’ya gitti

Bakan Çavuşoğlu Fransa’ya gitti

7.6.2021

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Yves Le Drian'ın davetine icabetle, Fransa'yı ziyaret ediyor. Ziyaretle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmelerde, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile Türkiye- AB ilişkilerinin ele alınacağı kaydedildi.

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