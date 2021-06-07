Kabine Perşembe günü toplanıyor

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.



NORMALLEŞMENİN SEYRİ

CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi korona virüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda Kabine'nin bilgilendirilmesi beklenen toplantıda NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılması öngörülüyor.

NATO LİDERLER ZİRVESİ

BAŞKAN Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda 14 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. Erdoğan'ın zirveye katılacak diğer liderlerle ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.