‘Türkiye gündeminde erken seçim yok’

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin gündeminde erken seçim olmadığını söyledi. Bu söylemlerin muhalefetin yapay gündemi olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, "Erken seçim üzerinden yeni gündem algısı yapılıyor. Muhalefet her zaman erken seçim isteyebilir, bu normal. Türkiye pozitif siyasi gündem ile ilerliyor. Parlamentodan da erken seçim çıkmaz" dedi. Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili ise "Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Ülkemizde sivil, demokratik, adil, kuşatıcı anayasa olmalı" ifadelerini kullandı.