  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika ‘Merhamet insanın kendini bulma yolculuğudur’

‘Merhamet insanın kendini bulma yolculuğudur’

Başkan Erdoğan'ın eşi , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ' Merhametin Dili Kuş Dili Vakıf Haftası' etkinliğine katıldı.

‘Merhamet insanın kendini bulma yolculuğudur’

8.6.2021

Burada yaptığı konuşmada 'hayırlarda yarışın' ayetinin yaşam kültürünün ana prensibi olması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Karşılıksız iyilik ifadesini, bir temenniden çıkarıp gerçek kılan, işte bu prensiptir" dedi.

ÖZVERİYLE HAYIRLI İŞLER YAPILDI
DAYANIŞMA, yaşlıyı, yetimi, yolcuyu, hastayı, darda olanı, hülasa, insan kardeşini emanet saymanın Anadolu ruhu olduğunu kaydeden Erdoğan, "İnsanımız, iyiliği adeta tohum gibi her yere serpmiştir. Tabii, bu iyilik sadece insanlık arasında sınırlı kalmamış. Doğa ve hayvanlar için de büyük bir özveriyle hayırlı işler yapılmıştır. Merhamet bir yanıyla insanın kendini bulma yolculuğudur" diye konuştu. Programın sonunda açtığı köpek hastanesi ile Ünal Nafiz Hekim'e, Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'e ve Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a ödüllerini Emine Erdoğan verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Merhamet insanın kendini bulma yolculuğudur’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.