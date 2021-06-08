‘Merhamet insanın kendini bulma yolculuğudur’

Burada yaptığı konuşmada 'hayırlarda yarışın' ayetinin yaşam kültürünün ana prensibi olması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Karşılıksız iyilik ifadesini, bir temenniden çıkarıp gerçek kılan, işte bu prensiptir" dedi.



ÖZVERİYLE HAYIRLI İŞLER YAPILDI

DAYANIŞMA, yaşlıyı, yetimi, yolcuyu, hastayı, darda olanı, hülasa, insan kardeşini emanet saymanın Anadolu ruhu olduğunu kaydeden Erdoğan, "İnsanımız, iyiliği adeta tohum gibi her yere serpmiştir. Tabii, bu iyilik sadece insanlık arasında sınırlı kalmamış. Doğa ve hayvanlar için de büyük bir özveriyle hayırlı işler yapılmıştır. Merhamet bir yanıyla insanın kendini bulma yolculuğudur" diye konuştu. Programın sonunda açtığı köpek hastanesi ile Ünal Nafiz Hekim'e, Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'e ve Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a ödüllerini Emine Erdoğan verdi.