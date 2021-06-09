AK Parti Grup Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, kürsüye gelerek haftalık gündemi değerlendireceği konuşmasına başladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Milletimizle birlikte yürek yüreğe, omuz omuza vererek ülkeyi kaosa ve çöküşe sürükleme oyunlarını bozduk. Türkiye 2009'dan bu yana devam eden harekatlarla güney sınırlarını güvence altına almıştır. Ülkemizi sahillerine hapsetme girişimlerine gerekli cevabı vermiştir.

Türkiye siyasetten güvenliğe, ekonomiden sağlığa rağmen tüm sıkıntıların üstesinden gelerek her bir vatandaşının geleceğine sahip çıkmıştır.

Ülkemizde ne dış güçlerin ne de onların piyonlarının istikamet çizmesine izin vermedik.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Lağım çukuru diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir.

Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Onurlu insanların başvurduğu istifa diye bir müessese vardır. Girdiği her seçimde şu kadar oy almazsam bırakırım diyen ve her defasında arsızca koltuğunda oturmaya devam edenler aynanın karşısına geçip bunu kendilerine söylemelidir.

Artık 75 yılını geride bıraktığımız çok partili siyasi hayatımızın armağanı olan sandık gibi kazanımlar ülkemizi en üst lige taşımıştır.