HDP’nin kapatılması AYM’nin namus borcu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında başta gündemdeki HDP kapatma davası olmak üzere birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, özetle şunları söyledi:

FELAKETLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Çevresiz insan insansız çevre yalnızca fantastik masalların konusudur. Çevre sorunları çevre kirliliği olarak değil, toplumsal, siyasal, ekonomik ve ahlaki sorunları olan bir kavram haline gelmiştir. Marmara Denizi'nde baş gösteren deniz salyası istilası çevre üzerinde bir kez daha düşünmemize yol açmıştır. Kirli su ve sanayi/tarımsal atıkların etkisiyle ortaya çıkan mikrobiyolojik varlıklar yoğun şekilde sahillerimize tutunmuştur. Bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğumuz açıktır. Kirli bir denizin çevresinde sağlıklı bir hayat kurulamayacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan eylem planını 7/24 esasıyla deniz salyasını temizleme seferberliğini destekliyoruz.

SİYASİ ETİK YASASI

Çevre etiği ne kadar önemliyse siyasi etik kuralları da bir o kadar önemlidir. Siyasi etik yasası süratle çıkarılmalıdır. Siyaset centilmenlik içinde yapılmalıdır. Siyaset bir savaş hali değildir. Maalesef bugün Türkiye'nin en önemli sorunu, siyasetin kendi içinde yaşadığı açmazlardır. Organize suç şebekelerine, terör örgütlerine, Türk düşmanlarına sözcülük yapan kişiliksiz bir muhalefet anlayışı karşımızdadır. Ülkemizdeki muhalefet, iktidarı düşümek için vatanı bile düşürmeye hazırdır.

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HDP HUKUKUN KONUSUDUR

HDP, CHP ile İP'i çoktan kafeslemiş üzerlerine de kilidi vurmuştur. HDP'nin bir eş başkanı, seçimlerde işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu söylemiştir. Yargıtay, AYM tarafından iade edilen iddianamenin eksikliklerini gidererek beklenen davayı tekrar açmıştır. Mahkemenin iddianameyi ikinci kez iade seçeneği da kalmamıştır. HDP'nin kapatılması artık hukukun konusudur. TİP'li bir vekilin 'Bu devlet katildir' iftiraları karşısında ne yapacağız? Böyle bir alçak TBMM'de bizimle aynı havayı teneffüs ediyor. HDP'nin kapatılması, hepimizin, özellikle AYM'nin namus borcudur.

MAHMUR'A operasyona tam destek

KONUŞMASINDA Mahmur Kampı'nın bir terörist ikmal merkezi olduğunu da hatırlatan Bahçeli, "Mahmur'daki operasyon BM elçisini rahatsız etmiştir. Mahmur kampının mağlubiyeti terör örgütünün kaynağını kurutacaktır. Kandil'e dikelim bayrağı, Sincar'a vuralım yumruğu, Mahmur'a çakalım kahramanlık beratını. Anlaşılan odur ki doğru yolda ilerliyoruz" dedi.

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DAVADA RAPORTÖR GÖREVLENDİRİLDİ

ANAYASA Mahkemesi'nin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeniden hazırlanarak önceki gün AYM'ye gönderildi. Davada, iddianamenin incelenmesi sürecine geçildi ve bu kapsamda raportör görevlendirildi. İade edilen ilk iddianameyi inceleyen raportörün yeniden görevlendirildiği öğrenildi. Raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak AYM heyetine sunması gerekiyor.

İLK İNCELEME YAPILACAK

Bunun ardından heyet, davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek. Bu süre, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümlerine göre, iddianamenin gönderilmesinden itibaren 15 günü geçemeyecek. Yüksek Mahkemenin oy birliğiyle aldığı iade kararındaki eksikleri tamamlayan Başsavcılık, daha önce 600'ün üzerinde HDP'li hakkında siyasi yasak istemişti. Yeni iddianamede bu sayı 500'e indi.