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Haberler Politika ‘Muhalefet siyasi fırsatçılık peşinde’

‘Muhalefet siyasi fırsatçılık peşinde’

‘Muhalefet siyasi fırsatçılık peşinde’

9.6.2021

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, erken seçim çığırtkanlığı ile ilgili net konuştu. Muhalefetin bir seçimi kaybettikten hemen sonra 'erken seçim' diye söylenmeye başladığını dile getiren Dağ, Muhalefet sadece siyasi fırsatçılık peşinde" dedi.
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