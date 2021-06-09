‘Muhalefet siyasi fırsatçılık peşinde’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, erken seçim çığırtkanlığı ile ilgili net konuştu. Muhalefetin bir seçimi kaybettikten hemen sonra 'erken seçim' diye söylenmeye başladığını dile getiren Dağ, Muhalefet sadece siyasi fırsatçılık peşinde" dedi.
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