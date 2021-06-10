Bakan Gül’den kadına şiddete karşı net tavır

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesi için yaptıklarını anlattı. TBMM Kadına Yönelik Şiddet ve Cinayetleri Araştırma Komisyonu'na sunum yapıp soruları yanıtlayan Gül, "Tek bir kadının bile şiddet görmemesi, cinayete kurman gitmemesi için gerekirse anayasa değişikliği yapmaya hazırız" dedi. Gül, geçen yıl 244 bin, bu yılın ilk dört ayında ise 105 bin önleyici koruma kararı verildiğini açıkladı.