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Haberler Politika ‘Cengiz Aytmatov ortak değerimiz’

ortak değerimiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası 4. ISSIK-Göl Forumu'na katıldı.

11.6.2021

Burada yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını tahkim edecek her adımı cumhurbaşkanları olarak desteklemekte kararlı olduklarını söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

KIRGIZLARIN MİLLİ KAHRAMANI
MERHUM Cengiz Aytmatov, eserleri ile dünya edebiyatının en önemli kalemleri arasındaki yerini alırken, yaptığı hizmetlerle de Kırgızların günümüzdeki milli kahramanı haline gelmiştir. Aytmatov, yazdığı birbirinden değerli eserleri ile dünya çapında bir yazar olarak edebiyat tarihindeki yerini alırken, bizatihi kendi hayat hikayesiyle de uzun uzun üzerinde durulmayı hak eden bir şahsiyettir. Neredeyse her yaygın dile çevrilen, on milyonlarca baskısı yapılan eserleri ile Aytmatov, doğduğu ve yaşadığı toprakları, bozkırı, dağları, gölleri, nehirleri ile Kırgız kültürünü tüm insanlığa tanıtmıştır. Manas'ın karargahının bulunduğu Talas Vadisi'ndeki Şeker köyünde dünyaya gelen Aytmatov'u tüm dünyanın ve en başta bizim ortak değerimiz olarak görüyoruz.

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